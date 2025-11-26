Haberler

Eskişehir'de 2 Dakikada Çalınan Motosiklet Bulundu

Eskişehir'de 2 Dakikada Çalınan Motosiklet Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 23 yaşındaki kurye, bakkala gittiği sırada kontak anahtarı üzerinde bıraktığı motosikletinin 2 dakika içinde çalındığını fark etti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri motosikleti 4 gün içinde buldu.

Eskişehir'de 23 yaşındaki kuryenin bakkala girerken kontak anahtarı üzerinde bıraktığı motosikletin 2 dakika içinde çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekiplerince 4 günde bulunan motosikletin benzinin bitirildiği ve 100 kilometre yol yapıldığı tespit edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kurye olarak çalışan 23 yaşındaki Hüseyin Yalçıntaş, geçtiğimiz günlerde Hoşnudiye Mahallesi Başak Sokak'ta 26 ALC 861 plakalı motosikletinin kontak anahtarını üzerinde bırakarak bakkala girdi. O sırada B.K. isimli şüpheli kontak anahtarı üzerinde olan motosikleti çalarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamarasına anbean yansırken Hüseyin Yalçıntaş durumu polise bildirdi.

Polis 4 günde buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çalındıktan 4 gün sonra Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheli B.K. ise işlemleri için karakola götürüldü. Şüphelinin motosikletle yaklaşık 100 kilometre gezdiği ve benzinini bitirdiği görüldü.

"Mağduriyetimi karşıladılar, Allah razı olsun"

Motosikleti bulunduğu için ekiplere teşekkür eden Hüseyin Yalçıntaş, "17 Kasım 2025 tarihinde, saat 18.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Başak Sokak'ta motosikletim çalındı. Motosikleti kaldırımda bırakmıştım, 2 dakika bakkala kadar uğrayıp alışveriş yaptım. Döndüğümde motosikletim yoktu. Kontağı üzerinde bırakmıştım. Ondan sonra 155'i aradım, haber verdim. Ardından, Çarşı Polis Karakolu'na giderek müracaat ettim. Bana motosikletimin bulunacağını söylediler. Bekledim ve aradılar, mutlu oldum. Şu an motosikletimde görünen bir şey yok, çalan kişi sadece plakalığını sökmüş. Emniyet güçlerimize, Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekiplerine teşekkür ederim. Mağduriyetimi karşıladılar, Allah razı olsun. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Bundan sonra önlem alacağım. Şu an motosikletimin satış fiyatı 90 bin TL. Yeni aldım sayılır, 8 ay oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında büyük patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.