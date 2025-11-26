Eskişehir'de 2 Dakikada Çalınan Motosiklet Bulundu

Eskişehir'de 23 yaşındaki kuryenin bakkala girerken kontak anahtarı üzerinde bıraktığı motosikletin 2 dakika içinde çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekiplerince 4 günde bulunan motosikletin benzinin bitirildiği ve 100 kilometre yol yapıldığı tespit edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kurye olarak çalışan 23 yaşındaki Hüseyin Yalçıntaş, geçtiğimiz günlerde Hoşnudiye Mahallesi Başak Sokak'ta 26 ALC 861 plakalı motosikletinin kontak anahtarını üzerinde bırakarak bakkala girdi. O sırada B.K. isimli şüpheli kontak anahtarı üzerinde olan motosikleti çalarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamarasına anbean yansırken Hüseyin Yalçıntaş durumu polise bildirdi.

Polis 4 günde buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çalındıktan 4 gün sonra Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheli B.K. ise işlemleri için karakola götürüldü. Şüphelinin motosikletle yaklaşık 100 kilometre gezdiği ve benzinini bitirdiği görüldü.

"Mağduriyetimi karşıladılar, Allah razı olsun"

Motosikleti bulunduğu için ekiplere teşekkür eden Hüseyin Yalçıntaş, "17 Kasım 2025 tarihinde, saat 18.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Başak Sokak'ta motosikletim çalındı. Motosikleti kaldırımda bırakmıştım, 2 dakika bakkala kadar uğrayıp alışveriş yaptım. Döndüğümde motosikletim yoktu. Kontağı üzerinde bırakmıştım. Ondan sonra 155'i aradım, haber verdim. Ardından, Çarşı Polis Karakolu'na giderek müracaat ettim. Bana motosikletimin bulunacağını söylediler. Bekledim ve aradılar, mutlu oldum. Şu an motosikletimde görünen bir şey yok, çalan kişi sadece plakalığını sökmüş. Emniyet güçlerimize, Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekiplerine teşekkür ederim. Mağduriyetimi karşıladılar, Allah razı olsun. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Bundan sonra önlem alacağım. Şu an motosikletimin satış fiyatı 90 bin TL. Yeni aldım sayılır, 8 ay oldu" dedi. - ESKİŞEHİR