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Eskişehir’de 19 yaşındaki genç kız 3. kattan düştü

Eskişehir’de 19 yaşındaki genç kız 3. kattan düştü
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Eskişehir’de oturduğu sitenin 3. katından düşen 19 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Eskişehir'de oturduğu sitenin 3. katından düşen 19 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay, Çamlıca Mahallesi Arif Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sitedeki bir apartmanın 3. katında yaşayan 19 yaşındaki İ.Ö., henüz bilinmeyen bir sebeple aşağı düştü. Genç kızı yerde hareketsiz gören ailesi, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı İ.Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın durumunun kısmen kritik olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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