Haberler

Eskişehir'de servislere yönelik denetim gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 15-22 Haziran 2026 tarihleri arasında 177 servis aracı ve okul çevrelerindeki 223 mekan denetlendi. 9 servis aracına işlem yapılırken, 475 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 177 servis ile okul çevrelerindeki 223 mekan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 15-22 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 177 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusur tespit edilen 9 servis aracı ve şoförü hakkında işlem uygulandı. Okul çevrelerinde ise 47 kahvehane, 61 market/tekel, 3 oyun salonu ve 112 park/bahçe olmak üzere 223 farklı mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 475 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar

Görüntü CHP'nin kalesi İzmir'den!

Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da

MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fener'e kapı gibi stoper