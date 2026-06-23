Eskişehir'de servislere yönelik denetim gerçekleştirildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 177 servis ile okul çevrelerindeki 223 mekan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 15-22 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 177 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusur tespit edilen 9 servis aracı ve şoförü hakkında işlem uygulandı. Okul çevrelerinde ise 47 kahvehane, 61 market/tekel, 3 oyun salonu ve 112 park/bahçe olmak üzere 223 farklı mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 475 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı