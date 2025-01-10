Eskişehir'de 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Odunpazarı İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti veya Sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR