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Eskişehir'de 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsı Odunpazarı'nda yakaladı. Uyuşturucu suçundan aranan şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Odunpazarı İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti veya Sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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