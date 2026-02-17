Aranması bulunan 144 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 144 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 9 - 16 Şubat 2026 tarihleri arasında il genelindeki 214 uygulama noktasında bin 400 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs, 5 yıla kadar aranan 45 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 144 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR