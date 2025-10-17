Haberler

Eskişehir'de 14 Yıl Kayıp Olan Muharrem Kılınç'ın Kardeşi Tutuklandı

Eskişehir'de 14 Yıl Kayıp Olan Muharrem Kılınç'ın Kardeşi Tutuklandı
Eskişehir'de 14 yıldır kayıp olan Muharrem Kılınç'ın cansız bedeni, kardeşi Ali Kılınç tarafından ahırın temeline gömülmüş halde bulundu. Ali Kılınç, ağabeyinin kendisine bıçakla saldırdığı iddiasıyla onu kürekle vurarak öldürdüğünü ifade etti ve tutuklandı.

Eskişehir'de 14 yıldır kayıp olan Muharrem Kılınç'ı öldürüp ahırın temeline gömdüğü ortaya çıkan kardeşi Ali Kılınç, tutuklandı. Ağabeyinin alkolik olduğunu iddia eden sanık Kılınç'ın ifadesinde, "Bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü de elinde bıçakla boğazıma sarıldı, ben de korktum kürekle vurdum. Yere gömdüm" dedi.

Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesi'nde 2011 yılından bu yana kayıp olan ve kardeşinin ahırının temeline gömülmüş halde 14 yıl sonra cansız bedeni bulunan Muharrem Kılınç'ı (50) kürekle kafasına vurularak öldürüldüğü iddia edilen kardeşi Ali Kılınç (61), Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Cumhuriyet Müracaat savcısı Gökhan Güler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri'nce adliyeye sevk edilmişti. Savcı Güler tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye bugün sevk edildi. Ali Kılınç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bıçakla saldırdı, ben de korkup kürekle vurdum"

Savcılıktaki ifadesinde ağabeyinin alkolik olduğunu iddia eden sanık Ali Kılınç'ın, "Ağabeyim alkolikti. İzmir'de bulunan çocuklarının yanına gitti. Orada geçinemediği için köye geri geldi. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü de elinde bıçakla boğazıma sarıldı, ben de korktum kürekle vurdum. Yere gömdüm" dediği öğrenildi.

Öte yandan Muharrem Kılınç'ın öldürülmeden yaklaşık 7 ay önce köye geldiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
