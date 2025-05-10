Eskişehir'de 1100 Paket Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Tepebaşı'nda bir motosiklet üzerinde yasa dışı yollardan temin edilen 1100 paket bandrolsüz sigara buldu. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de jandarma ekipleri, motosiklet üzerinde bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda; şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen motosiklette yapılan aramada muhtelif markalara ait bin 100 paket faturasız ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa