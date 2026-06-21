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10 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı

10 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı
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Eskişehir'de 10 katlı bir binanın bodrum katında asansör devrelerinden kaynaklı küçük çaplı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Eskişehir'de 10 katlı bir binanın bodrum katında asansör devrelerinden kaynaklı küçük çaplı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yenibağlar Mahallesi Bağımsız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki 10 katlı bir binanın bodrum katında asansör devrelerinden kaynaklı küçük çaplı bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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