Eskişehir'de 1 Ton 125 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Adana'dan Eskişehir'e kaçak tütün getiren şahsa ait araç ve depoda jandarma tarafından yapılan aramada 1 ton 125 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün bulundu. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması neticesinde bir şüpheli şahsın Adana'dan yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü Eskişehir'e getireceği bilgisi alındı. Odunpazarı ilçesinde bulunan araçta ve depoda ekiplerce yapılan aramada, 1 ton 125 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa