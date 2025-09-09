Eskişehir'de 1 Ton 125 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'dan Eskişehir'e kaçak tütün getiren şahısın aracında ve deposunda jandarma tarafından yapılan armalarda 1 ton 125 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması neticesinde bir şüpheli şahsın Adana'dan yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü Eskişehir'e getireceği bilgisi alındı. Odunpazarı ilçesinde bulunan araçta ve depoda ekiplerce yapılan aramada, 1 ton 125 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR