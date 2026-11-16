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Eskişehir'de 1 haftada 48 uyuşturucu olayında 59 şüpheliden 9'u tutuklandı

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Eskişehir'de 9-15 Kasım'da polis ve jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 48 olaya müdahale edildi, 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 50'si serbest bırakıldı; aramalarda uyuşturucu maddeler ve aparat ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda müdahale edilen 48 olayda yakalanan 59 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9-15 Kasım tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yürütüldü. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 48 olaya müdahale edilirken, 59 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 50 şahıs ise serbest bırakıldı.

Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda ise; bin 207,2 gram esrar maddesi, 77,64 gram bonzai maddesi, 23,08 gram metamfetamin maddesi, 0,24 gram kokain, 74 adet sentetik ecza hapı, 6 adet kök kenevir, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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