Eskişehir'de 1 Haftada 24 Bin Trafik Denetimi Yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1 haftada 24 binden fazla araç ve sürücünün kontrol edildiği açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Temmuz - 4 Ağustos 2025 tarihleri arasında il genelinde trafik uygulamaları yapıldı. Denetimlerde 4 bin 53 yük taşımacılığı yapan araç, 837 yolcu taşımacılığı yapan araç ve 1681 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca 3 bin 28 alkol denetimi ve 6 bin 745 emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 246 araç trafikten men edilirken, 95 sürücünün ehliyetine el konuldu. Toplam 5 bin 531 trafik cezası uygulanırken, 7 bin 913 farklı kontrol türü gerçekleştirildi. Aynı dönemde 76 maddi hasarlı ve 63 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi. - ESKİŞEHİR