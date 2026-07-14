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Aranan 171 şahıs yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 171 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 422 uygulama noktasında bin 654 görevli personel görev aldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 171 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerininarananşahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 6 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelindeki 422 uygulama noktasında bin 654 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 101 şahıs, 5 yıla kadar aranan 57 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 171 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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