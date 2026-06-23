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Aranan 132 şahıs yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 132 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 132 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 15 - 22 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelindeki 258 uygulama noktasında bin 87 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 79 şahıs, 5 yıla kadar aranan 40 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 11 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 132 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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