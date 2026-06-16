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Aranması bulunan 114 şahıs yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftadaki çalışmaları sonucu, çeşitli suçlardan aranan 114 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 114 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 8-15 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelindeki 234 uygulama noktasında bin 64 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 65 şahıs, 5 yıla kadar aranan 33 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 10 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 114 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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