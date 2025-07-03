Eskişehir'de 1.5 Yaşındaki Çocuk Apartmandan Düştü

Eskişehir'de 1.5 Yaşındaki Çocuk Apartmandan Düştü
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Eskişehir'de, bir apartmanın birinci katından düşen 1.5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, çocuğu hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'de henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir apartmanın birinci katından aşağıya düşen ve yaralanan yabancı uyruklu 1 buçuk yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Ömerağa mahallesi Özefe sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.A. isimli 1 buçuk yaşındaki çocuk birinci kattan aşağıya düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bilincinin açık olduğu belirtilen minik çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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