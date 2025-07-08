Eskişehir'de 1.5 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Düşerek Yaralandı

Eskişehir'de 1.5 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Düşerek Yaralandı
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Eskişehir'in Sütlüce Mahallesi'nde 1.5 yaşındaki bir çocuk, Ergül Apartmanı'nın 2. katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun bacağında kırık olduğu belirlendi. Annesi yaşanan trajedi karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir'de bir binanın ikinci katından düşen 1 buçuk yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sütlüce Mahallesi Doğru Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz ismi öğrenilemeyen küçük bir çocuk, Ergül Apartmanı'nın 2'nci katından düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bacağında kırık olduğu değerlendirilen çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anne, "Tutamadım" diye feryat etti

Çocuğun annesi olduğu ifade edilen kadın, yaşanan olay üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Endişeli durumda olan kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Defalarca, "Tutamadım" diye feryat eden kadın dakikalarca ağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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