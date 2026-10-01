Eskişehir çevreyolunda kasksız scooter sürücüsü trafiği tehlikeye attı

Eskişehir çevreyolunda kasksız scooter sürücüsü trafiği tehlikeye attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir çevreyolunda kask ve koruyucu ekipman olmadan araçların arasında yüksek hızla ilerleyen scooter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün sağ şeritten otomobillerle neredeyse aynı hızda ilerlediği görüldü.
Eskişehir çevreyolunda kask ve koruyucu ekipman olmadan, araçların arasında yüksek hızla ilerleyen bir scooter sürücüsü hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.
Çevreyolunun Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde kaydedilen görüntülerde, bir scooter sürücüsünün akan trafikte sağ şeritten otomobillerle neredeyse aynı hızda ilerlediği görüldü. Hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiğe karışan sürücünün tehlikeli yolculuğu, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Trafiği tehlikeye atan scooterlı şahıs, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra Fevziçakmak Mahallesi istikametine saparak çevreyolundan ayrıldı. Araçların yoğun olduğu ana arterde yaşanan bu anlar, trafikteki denetimlerin ve güvenlik tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.