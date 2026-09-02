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Sivrihisar'da kamyon-traktör çarpıştı: 1 yaralı

Sivrihisar'da kamyon-traktör çarpıştı: 1 yaralı
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Eskişehir karayolu Sivrihisar ilçe sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde olan F.İ. idaresindeki kamyon ile C.K. kontrolündeki traktör çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü C.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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