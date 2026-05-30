Orman yolunda çamura saplanan aracın yardımına ekipler yetişti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde orman yolunda çamura saplanarak mahsur kalan ailenin aracı, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bayram ziyareti amacıyla aileleriyle birlikte bölgeye gelen vatandaşların aracı, yağışların etkisiyle çamurlaşan orman yolunda ilerleyemeyerek mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, araçta bulunan aile güvenli şekilde yoluna devam etti.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle yağış sonrası orman yollarında dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı