Eski ve yeni sevgilinin yumruk yumruğa kavgası kameralarda
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Bursa'da bir genç, şehirlerarası otobüs terminalinde gördüğü eski sevgilisinin yanındaki yeni sevgilisini tekme tokat dövdü. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre bir genç, şehirlerarası otobüs terminalinde tesadüfen denk geldiği eski sevgilisinin yanında erkek görünce yanlarına gitti.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Burada tartışmaya başlayan eski ve yeni sevgili kısa sürede içinde yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Şahıslar, bir süre birbirlerine acımasızca vurduktan sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavgayı sona erdirdi.
Kavga anı ise saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa