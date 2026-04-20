Haberler

Tuncay Sonel'in Erzurum'da sorgusu devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki sorgusu sürüyor. Dönemin başhekimi ve 10 tutuklu ile birlikte, Sonel'in bir süre daha gözaltında kalacağı bildirildi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve 17 Nisan'da sabah saatlerinde Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki sorgusu devam ediyor. Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı.

5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 10 kişi tutuklanmıştı. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Çağdaş Özdemir, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'de tutuklananlar arasında olan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Daha sonra Elazığ'da bulunduğu tespit edilen Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Erzurum'a sevk edilmişti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ek gözaltı süresiyle beraber 3 günlük sorgusu devam eden Tuncay Sonel'in Erzurum Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor. Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da

Dünyanın gözü İslamabad'da! ABD heyeti yola çıktı, İran ise...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

Sağ gösterip sol vurdular! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim
Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu

Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum
Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

Sağ gösterip sol vurdular! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti