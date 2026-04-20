Tuncay Sonel'in Erzurum'da sorgusu devam ediyor

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve 17 Nisan'da sabah saatlerinde Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki sorgusu devam ediyor. Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı.

5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 10 kişi tutuklanmıştı. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Çağdaş Özdemir, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'de tutuklananlar arasında olan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Daha sonra Elazığ'da bulunduğu tespit edilen Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Erzurum'a sevk edilmişti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ek gözaltı süresiyle beraber 3 günlük sorgusu devam eden Tuncay Sonel'in Erzurum Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor. Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. - ERZURUM

