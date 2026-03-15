Eski Sevgilisinin Kız Arkadaşını Bıçakla Yüzünden Yaraladı

1) ESKİ SEVGİLİSİNİN KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLA YÜZÜNDEN YARALADI

SAMSUN'un Atakum ilçesinde E.E. (26), eski sevgilisi U.C.İ.'nin (24) kız arkadaşı K.N.Y.'yi (23) bıçakla yüzünden yaraladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. K.N.Y. (23) ve erkek arkadaşı U.C.İ., evde oturduğu sırada alt katta oturan E.E. kapıyı çaldı. E.E., kapıyı açan ev sahibi K.N.Y.'ye bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede E.E., K.N.Y.'yi bıçakla yüzünden yaraladı. K.N.Y. ise E.E.'yi kolundan ısırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.N.Y. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. E.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

E.E.'nin U.C.İ.'nin eski kız arkadaşı olduğu, bu nedenle K.N.Y. ile aralarında husumet bulunduğu bildirildi.

2) DEVRİLEN ZİFT YÜKLÜ TANKERE, TIR ÇARPTI: 2 YARALI

KARS'ta devrilen zift yüklü tankere, kereste yüklü TIR'ın çarptığı kazada sürücüler yaralandı. Tonlarca ziftin yola akması nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, öğle saatlerinde Kars-Arpaçay-Çıldır kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Çıldır yönüne giden Yusuf Aslan idaresindeki zift yüklü tanker, yoğun kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Bu sırada karşı yönden gelen Behrouz Rajabidizajyekan yönetimindeki kereste ve mermer yüklü TIR, devrilen tankere çarptı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Tankerde bulunan tonlarca ziftin yere akması üzerine kara yolu, trafik güvenliği gerekçesiyle bir süre ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yaparken, jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı