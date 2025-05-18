Eski sevgilisini ve kardeşini silahla yaraladı, kendisi de darp sonucu yaralandı

Eski sevgilisini ve kardeşini silahla yaraladı, kendisi de darp sonucu yaralandı
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Kütahya'da bir şahıs, tartıştığı eski sevgilisi ile kardeşini silahla yaraladı.

Kütahya'da bir şahıs, tartıştığı eski sevgilisi ile kardeşini silahla yaraladı. Saldırgan ise, olaya müdahale eden mahalle sakinleri tarafından darbedilerek yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Şehit Teğmen Reşat Gökeri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. ile yaklaşık iki yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi S.A. sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan küfürlü tartışmaya S.A.'nın kardeşi H.A. da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile S.A.'yı kalçasından, H.A.'yı ise karnından vurdu. Saldırının ardından mahalledeki vatandaşlar olaya müdahale ederek, İ.K.'yı darp etti. Yaralılar S.A., H.A. ve saldırgan İ.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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