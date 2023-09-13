Eski sevgilisini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs suçlamaları reddetti

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bursa'da eski sevgilisi Sibel Kahraman'ı, dövüp, ölümle tehdit ettiği suçlamasıyla yakalanıp, gözaltına alınan İ.Ş., emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Bir süre önce evlilik planları olduğunu ve yaklaşık 3 ay önce çeşitli nedenlerle ayrıldıklarını belirten İ.Ş., "Daha sonra Sibel beni takıntı haline getirdi. Sürekli arayıp, rahatsız ediyordu. Ondan kurtulmak için telefon numaramı değiştirip, İstanbul'a taşınacağımı söyledim. Daha sonra bir gece kulübünde denk geldik. Masama gelmek istedi. Konuşmak için dışarı çıktık. Tekrar içeri girdiğimizde korumalara 'Beni rahatsız ediyor' diyerek kovdurdu. Ertesi gün kuzenimle başka bir mekanına gittim. Bu sırada kuzenimim işi çıktı. O tam ayrılacakken arka masaya baktığımda Sibel ve arkadaşlarının olduğunu fark ettim. Daha sonra beni masalarına davet etti. Bir süre oturduktan sonra taksi ile ayrıldık. Sibel'i evinin önüne bıraktım. Bu sırada arabadan inmeden 'Ben geçiyorum. Çantamı alıp arkamdan eve gelirsin' dedi. O gittikten sonra ben de çantasını alarak eve gittim. Merdivenlerde düşmüş olarak gördüm. Herhalde yüzünü ve burnunu çarpmış. Bana evinin anahtarlarını verip kapıyı açmamı ve kendisine yardım etmemi söyledi. Ben de kapıyı açıp yatağına yatırdım. Buz tedavisi de yaptım. Daha sonra evden ayrıldım. Hiçbir şekilde darp ve hakaret etmedim" dediği öğrenildi.

İ.Ş., işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Mehmet İNAN-Denizhan KARAHANCI/BURSA,