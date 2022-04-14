Barışma teklifini kabul etmeyince katletti! İrem'i vuran eski sevgili aynı silahla kendi kafasına sıktı - Haberler

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Barışma teklifini kabul etmeyince katletti! İrem'i vuran eski sevgili aynı silahla kendi kafasına sıktı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Giresun'da Yunus Emre Albayrak adlı şahıs, barışma teklifini reddeden eski sevgilisi İrem Kostakoğlu'nu vurdu. Ardından aynı silahı kafasına dayayıp tetiği çekti. İtfaiye çalışanı talihsiz kadın olay yerinde can verirken, saldırgan ise hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde yaşanan olayda Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu.

BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDİNCE VURDU

Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.

Eski sevgilisi İrem'i öldürüp, intihara kalkıştı

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Barışma teklifini kabul etmeyince katletti! İrem'i vuran eski sevgili aynı silahla kendi kafasına sıktı

Barışma teklifini kabul etmeyince katletti! İrem'i vuran eski sevgili aynı silahla kendi kafasına sıktı

Barışma teklifini kabul etmeyince katletti! İrem'i vuran eski sevgili aynı silahla kendi kafasına sıktı

Barışma teklifini kabul etmeyince katletti! İrem'i vuran eski sevgili aynı silahla kendi kafasına sıktı

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - 3. Sayfa

Yunus Emre, İntihar, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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