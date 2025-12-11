Haberler

Gülhan Taş cinayetinde eski sevgili tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Gülhan Taş, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra ağır yaralanan Mehmet S., tedavisinin ardından tutuklandı.

Ankara'da Gülhan Taş'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayında eski sevgili, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören'de yaşayan Gülhan Taş (30), çalıştığı apart otele gitmek üzere evinden çıktığı sırada sokakta eski sevgilisi Mehmet S. ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet S., Taş'ı bıçakladı. Ağır yaralı olarak Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kendisini de yaralayan Mehmet S. ameliyata alındı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
title