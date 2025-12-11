Gülhan Taş cinayetinde eski sevgili tutuklandı

Ankara'da Gülhan Taş'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayında eski sevgili, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören'de yaşayan Gülhan Taş (30), çalıştığı apart otele gitmek üzere evinden çıktığı sırada sokakta eski sevgilisi Mehmet S. ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet S., Taş'ı bıçakladı. Ağır yaralı olarak Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kendisini de yaralayan Mehmet S. ameliyata alındı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. - ANKARA