Eski nişanlısına kurşun yağdırdı ve pompalı tüfekle darp etti

Bakırköy'de bir şahıs eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

Eski nişanlısına önce kurşun yağdırdı sonra pompalı tüfekle darp etti... O anlar kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de bir şahıs eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak'ta yaşandı. Sudenur P., eski nişanlısı Ahmet isimli şahıs tarafından sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ahmet isimli zanlı, yanındaki pompalı tüfekle genç kadını darp etti. Genç kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde zanlı, pompalı tüfekle genç kadına vurarak darp ediyor. Zanlı yere düşen kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam ediyor. Zanlının bir ara tüfeğin namlusunu genç kadına doğrulttuğu, ardından ters çevirerek kabzasıyla vurmaya devam ettiği görülüyor.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet isimli şahsı ve yanındaki arkadaşı Barış D.'yi gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadının polis merkezinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olayın görgü şahidi vatandaş, "Sesleri duyduk, polis ekiplerine haber verdik. Polisler de birkaç dakikaya geldiler müdahale ettiler. Peşlerinden koştular, zanlıları yakaladılar. Güvenlik kamerası da var. Kadının kafasına silahla vuruyor" ifadelerini kullandı.