Haberler

İş kazasında ağır yaralanan eski muhtar hayatını kaybetti

İş kazasında ağır yaralanan eski muhtar hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tanker üzerinde benzin kapağını kontrol ederken çıkan kıvılcım sonucu ağır yaralanan eski muhtar Abdullah Algur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verilecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdiği iş kazasında ağır yaralanan eski muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Şahsın uzun yıllar görev yaptığı mahallede toprağa verileceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, olay 3 gün önce Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir yükleme sahasında meydana geldi. Abdullah Algur tanker üzerindeki benzin kapağını kontrol ettiği sırada aniden kıvılcım çıktı. Kıvılcımın bir anda parlamasıyla alevlerin arasında kalan Algur ağır yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Algur, olay yerine gelen sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şanlıurfa'daki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Algur, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yıllarca muhtarlık yaparak vatandaşların sevgisini kazanan Abdullah Algur'un vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra tüm Silopi halkını yasa boğdu. Acı haberin ardından çok sayıda vatandaş hastane ve taziye evine akın ederken, sosyal medyada da peş peşe taziye mesajları paylaşıldı. Hayatını kaybeden Algur'un cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Silopi'ye gönderildiği öğrenildi. Saat 19.00 sıralarında ilçeye ulaşması beklenen Algur'un cenazesinin geniş katılımlı cenaze töreninin ardından uzun yıllar görev yaptığı Başak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerine yazılanlar kavga çıkarır
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal

Avrupa şampiyonuna transfer oluyor
Kılıçdaroğlu'nun 'Militanlarına taş attırdı' sözlerine Adnan Beker'den jet yanıt

Kılıçdaroğlu'nun "Militanlarına taş attırdı" sözlerine jet yanıt geldi
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama

Ali Koç aylar süren sessizliğini sonunda bozdu: Hesap verecekler!
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi