İş kazasında ağır yaralanan eski muhtar hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdiği iş kazasında ağır yaralanan eski muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Şahsın uzun yıllar görev yaptığı mahallede toprağa verileceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, olay 3 gün önce Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir yükleme sahasında meydana geldi. Abdullah Algur tanker üzerindeki benzin kapağını kontrol ettiği sırada aniden kıvılcım çıktı. Kıvılcımın bir anda parlamasıyla alevlerin arasında kalan Algur ağır yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Algur, olay yerine gelen sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şanlıurfa'daki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Algur, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yıllarca muhtarlık yaparak vatandaşların sevgisini kazanan Abdullah Algur'un vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra tüm Silopi halkını yasa boğdu. Acı haberin ardından çok sayıda vatandaş hastane ve taziye evine akın ederken, sosyal medyada da peş peşe taziye mesajları paylaşıldı. Hayatını kaybeden Algur'un cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Silopi'ye gönderildiği öğrenildi. Saat 19.00 sıralarında ilçeye ulaşması beklenen Algur'un cenazesinin geniş katılımlı cenaze töreninin ardından uzun yıllar görev yaptığı Başak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı