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Eski MHP milletvekili Dedeoğlu'nun ağabeyi ve eşi evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Eski MHP milletvekili Dedeoğlu'nun ağabeyi ve eşi evinde ölü bulundu

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Kahramanmaraş 24. dönem milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin ve yengesi Naciye Dedeoğlu evlerinde ölü bulundu.

Milliyetçi Harekat Partisi ( Mhp ) Kahramanmaraş 24. dönem milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin ve yengesi Naciye Dedeoğlu evlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Dedeoğlu çiftinden haber alamayan yakınları yaşadığı eve geldi. Evin içine giren yakınları Metin (69) ve Naciye Dedeoğlu'nu (72) yatakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Metin ve Naciye Dedeoğlu'nun cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, yapılacak otopsi sonrası ölüm nedeni ortaya çıkacağı öğrenildi.

Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş 24. Dönem Milletvekilimiz, Mesut DEDEOĞLU'nun ağabeyi Metin Dedeoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu doğalgaz zehirlenmesinden dolayı vefat etmiştir. Cenazeler 26 Ocak perşembe günü öğle namazına müteakiben Kahramanmaraş Ulu Cami'nden kaldırılacaktır. Allah rahmet etsin" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mesut Dedeoğlu Kahramanmaraş Milletvekili MHP 3. Sayfa Haberler

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