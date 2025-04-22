Eski Komşusunu Vuran Kadın Tuhafiyede Yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski komşusunu vurarak yaralayan kadın, olayın ardından bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi Melikgazi 1 Caddesi üzerindeki bir parkta meydana gelen olayda, eski komşu oldukları öğrenilen F.A. (55) ile S.S. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. yanındaki tabanca ile F.A.'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omuzundan yaralandığı öğrenilen F.A. hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın da olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli S.S.'yi suç aleti tabanca ile olay yeri yakınlarında bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakaladı. Şüpheli S.S. polis otosuna bindirilirken 'ölmedi' diyerek ağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ