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Ailesinin "eski eşinle barış" ısrarına dayanamayan kadın balkondan atladı

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Ankara'da şüpheli ölüm olayı yaşandı. 27 yaşındaki kadın ailesinin eski eşiyle barışması yönündeki ısrarlarının ardından 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Ağır yaralı kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün akşam şüpheli ölüm olayı yaşandı. İddiaya göre; G.A'nın (27) boşandığı eşi, 2 çocuğuyla vakit geçirdikten sonra annelerine teslim etti. Bu esnada G.A'nın annesi ile eski damadı arasında apartmanın önünde, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya evdeki G.A. ile babası da dahil oldu.

"ESKİ EŞİNLE BARIŞ" ISRARINA DAYANAMADIĞI İDDİASI

İddiaya göre; babasının eski eşi ile barışması yönünde ısrarlara dayanamayan kadın 4'üncü kattaki evinin balkonundan aşağı atladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yoğun bakım servisinde tedavi gören kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Ailesinin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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