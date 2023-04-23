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Eski Karbasan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, hayatını kaybetti

Eski Karbasan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan beldesinin eski Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 66 yaşında hayatını kaybettiBir dönem Karbasan beldesinde belediye başkanlığı yapan Mehmet Özcan, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü Emet Dr.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan beldesinin eski Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 66 yaşında hayatını kaybetti

Bir dönem Karbasan beldesinde belediye başkanlığı yapan Mehmet Özcan, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

66 yaşındaki 2 çocuk babası Mehmet Özcan, Karbasan köyünde toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Özcan Karbasan Hisarcık Kütahya 3. Sayfa Haberler

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