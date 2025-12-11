Pakistan'ın eski istihbarat başkanına 14 yıl hapis cezası

Eski Pakistan İstihbarat Teşkilatı (ISI) Başkanı Emekli Korgeneral Faiz Hamid, siyasi faaliyetlerde bulunmak ve Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal etmek de dahil çeşitli suçlamalarla yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Pakistan askeri mahkemesi, Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'a yakınlığı ile bilinen Pakistan İstihbarat Teşkilatı (ISI) Başkanı Emekli Korgeneral Faiz Hamid'in siyasi faaliyetlerde bulunmak, devletin güvenliği ve Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal etmek, yetki ve devlet kaynaklarını kötüye kullanmak ve kişilere haksız zarar vermek kapsamında dört suçlamadan yargılandığı davada kararını verdi. Mahkeme, geçtiğimiz yılın Ağustos ayından gözaltında bulunan Hamid, tüm suçlamalardan suçlu bulunarak 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, Hamid hakkında Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın tutuklanmasını protesto etmek için binlerce destekçisinin Mayıs 2023'te çok sayıda askeri tesise ve ofise düzenlediği saldırılardaki rolüyle ilgili ayrı bir soruşturma da açıldı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hamid'in "kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkede kaos çıkarmak için Khan'ın partisinin danışmanı olarak hareket ettiğini söyledi. - İSLAMABAD