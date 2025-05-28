Eski İş Yerini Soğan Kadın Tutuklandı

Eski çalıştığı iş yerini soyan kadın kamerada: "Bana aitti, onları almaya gitmiştim"

Dolandırıcılıktan bir çok kaydı olduğu öğrenilen ve tutuklanan kadın şüphelinin iş yerine giriş ve elindeki poşetle çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı

ADANA - Adana'da bir kadın eski çalıştığı kafeden 8 bin 700 TL para çaldı. Yakalanan kadın, "Bana aitti, onları almaya gitmiştim" diyerek savunma yapsa da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının iş yerine giriş anı ve elindeki poşetle çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce çalıştığı kafeden çıkarılan G.A., iş yerinin demir kapısını sürgüsünü kaydırarak açtı ve içeri girdi. Şüpheli, kasada bulunan 8 bin lira ile langırt makinesinden 700 lirayı alarak poşete doldurup kaçtı. Kadının iş yerine giriş anı ve elindeki poşetle çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kafeyi açmak için gelen iş yeri sahibi S.Ş., soyulduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eski çalışan olduğunu belirledi. Şüpheli G.A. ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği "İş yerine girdim ama paraları ben çalmadım. Poşettekiler bana aitti, onları almak için gitmiştim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilrken, dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu da öğrenildi.