Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu toplam 13 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulundu toplam 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesinin ardından 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle, aralarında Ümit Karan'ın da olduğu 13 şüpheli ise, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Mahkemede ifadeleri alınan eski futbolcu Ümit Karan ve 12 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.

Öte yandan gözaltına alınan ve hastanede tedavisi devam Nazlıcan T.'nin tedavisi bittikten sonra sorgusuna başlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL

