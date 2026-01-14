Haberler

Eski futbolcu Ümit Karan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması nedeniyle eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Karan'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Karan'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
