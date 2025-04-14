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Eski Eşinin Arkadaşını Öldüren Zanlı Yakalandı

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Ankara'da eski eşinin arkadaşını silahla öldüren H.Ç., olay sonrası kaçarken yakalandı. Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. H.Ç., boşandığı eşi ile başka bir adam arasında çıkan tartışmada arkadaşını vurdu.

Eski eşinin arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

ANKARA - Ankara'da eski eşinin arkadaşını silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 117. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, boşandığı eşi P.İ.'yi takip eden H.Ç., eski ile İlker Bekdaş'ı, evliyken yaşadıkları apartmana girerken gördü. Çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine H.Ç., tabanca ile Bekdaş'a 5 el ateş ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Bekdaş'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan saldırgan H.Ç. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"Zanlı olayın ardından geldiği motorla kaçmış"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Tuğrul Aydoğdu: "Cinayeti işleyen kişi eşinden ayrılmış. Eşi de boşandıktan sonra başka bir adamla görüşmeye başlamış. Saldırgan da bu durumu kabullenememiş. Dün akşam motosikletle gelip olayı gerçekleştirmiş. 5 el ateş ettiği söyleniyor. Vurulan kişi de olay yerinde vefat etmiş. Ailevi konuların detaylarıyla ilgili bilgimiz yok. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri buradaydı. İncelemelerde bulundular. Ardından da cesedi cenaze aracına alıp götürdüler. Zanlı da olayın ardından geldiği motorla kaçmış" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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