Eski eşini ve kızını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı eski eşi ile kızını öldüren cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözdenur Doğan'ın (19) bulunduğu eve geldi. Burada eşiyle tartışan Bekir Doğan, aracından aldığı tüfekle Ayşe Gezer ve Gözdenur Doğan'a ateş etti. Olayda Ayşe Gezer ve kızı Gözdenur Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Bekir Doğan ise olaydan sonra polise giderek teslim oldu. Adrese gelen polis ekipleri inceleme yaparken, anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerine teslim olan cinayet şüphelisi Bekir Doğan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bekir Doğan, diş teknisyeni olarak görev yaptığı hastaneye elleri kelepçeli olarak getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet zanlısı Bekir Doğan'ın 3 ay önce boşandığı eşi Ayşe Gezer ile kısa bir süre önce tekrar barıştığı öğrenildi. Cinayete kurban giden Ayşe Gezer ve kızı Gözdenur Doğan'ın cenazesinin ise öğleden sonra defnedileceği belirtildi. - KONYA