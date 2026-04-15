Malatya'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde eski eşini silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hekimhan'da 21 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda G.K. isimli şahıs, iki çocuk annesi eski eşi Selda Kaya'yı çarşı merkezinde tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık G.K., maktulün ailesi ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Mağdur ailenin avukatı önceki duruşmada sunulan ses kayıtlarında maktulün evlilik sürecinde şiddete maruz kaldığının anlaşıldığını belirterek, sanığın olay öncesinde tehdit içerikli ifadeler kullandığını ifade etti.

Sanık G.K. ise savunmasında olaydan maktulün ailesini sorumlu tutarak evliliğinin kasıtlı olarak bozulduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek herhangi bir takdiri indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - MALATYA

