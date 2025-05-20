Eski Eşini Öldüren Rüstem Elibol'a Ağır Cezalar Talep Edildi

Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu silahla defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol'a ve suç ortaklarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Elibol'un 2 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL