Eski Eşini Öldüren Rüstem Elibol'a Ağır Cezalar Talep Edildi

Eski Eşini Öldüren Rüstem Elibol'a Ağır Cezalar Talep Edildi
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Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol'un soruşturması tamamlandı. İddianamede Elibol için ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis talep edildi.

Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu silahla defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol'a ve suç ortaklarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Elibol'un 2 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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