Eski Eşini Bıçaklayarak Ağır Yaralayan Şahıs Yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan U.A. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 yıl önce boşandığı eski eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'ta bulunan bir binanın zemin katındaki daireden yapılan KADES ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Ekipler, H.C.'yi bıçaklanmış olarak yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.C.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde U.A. henüz 24 saat dolmadan suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
