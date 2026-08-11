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Adana'da Eski Eşini Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Eski Eşini Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı
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Adana’da 10 yıl önce boşandığı eski eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Adana'da 10 yıl önce boşandığı eski eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelinin, "Konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım" dediği öne sürüldü.

Olay, 9 Ağustos günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif T. (56), Ayşe Katırcı'nın (52) evine geldi. Elindeki bıçakla Katırcı'ya saldıran şüpheli, kadını 8 yerinden bıçakladı. Katırcı, ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Katırcı, ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Katırcı'nın durumunun kritik ve komada olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından Arif T.'nin kaçarken sokakta sakince yürüdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu şüpheliyi yakalamak için koordineli çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde Arif T., Pozantı ilçesinde otoyolda ilerlediği sırada yakalandı.

"Keşke böyle olmasaydı"

Emniyetteki sorgusunda Arif T.'nin, "Konuşmak için gitmiştim, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasın da ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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