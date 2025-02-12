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Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayat Mücadelesi Veriyor

Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayat Mücadelesi Veriyor
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Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla ağır yaralanan kadın, canını kurtarmak için bir işletmeye sığındı. Olayın failline polis ekipleri tarafından ulaşıldı.

Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın, yakındaki bir işletmeye sığındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Emre Y. boşandığı eşini aracıyla takip etti. Sokakta arkasından gelen Emre Y. eski eşi 26 yaşındaki Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.

Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir işyerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.

Olay yerinden kaçan Emre Y. de olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Emre Y. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Servetnur Ş'nin ise hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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