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Balıkesir'de dehşet! 21 yaşındaki eski eşini sokak ortasında başından vurdu

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de dehşet! 21 yaşındaki eski eşini sokak ortasında başından vurdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında ateşli silah ile vurulduğu iddia edilen 21 yaşındaki bir çocuk annesi genç kadın ağır yaralandı.

Balıkesir'de boşandığı eşi Onur K. ile karşılaşan Gülay A. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönen tartışmada Onur K., eski eşi Gülay A.'ya (21) aracından aldığı tüfekle ateş açtı. Gülay A., başından aldığı yara ile ağır yaralandı.

Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülay A., 112 ambulansı ile önce Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ameliyata alınan Gülay A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit Gülay 3. Sayfa Güncel Haberler

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