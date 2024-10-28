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Eski Eşi Tarafından Kasten Öldürülen Kuaför Mine Özcan

Eski Eşi Tarafından Kasten Öldürülen Kuaför Mine Özcan
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Nevşehir'de kadın kuaförü Mine Özcan, eski eşi Hüseyin Ç. tarafından otomobilin içinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NEVŞEHİR'de kadın kuaförü Mine Özcan (28), eski eşi Hüseyin Ç. tarafından otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi. Açık otoparktaki 50 AEM 178 plakalı otomobilin içinde hareketsiz bir kadının olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Mine Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç ve çevresinde inceleme yapan ekipler, kadının 1 ay önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından tabanca ile vurulduğunu belirledi. Özcan'ın cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özcan'ın eski eşi Hüseyin Ç.'nin, Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim olduğu bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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