Eski Doğanbey Mahallesi'ndeki Cami Çöktü, Halk Onarım Bekliyor

Eski Doğanbey Mahallesi'ndeki Cami Çöktü, Halk Onarım Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Eski Doğanbey Mahallesi'nde bulunan tarihi caminin çatısının çökmesi mahalle sakinlerini endişelendirdi. Uzun süredir onarım bekleyen caminin restore edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı tarihi Rum evleriyle bilinen Eski Doğanbey Mahallesi'nde bulunan caminin çatısı çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Eski Doğan Bey Mahallesi'nde bulunan camiinin çatısı büyük bir gürültü ile çöktü. Uzun süredir onarım beklediği ifade edilen camide meydana gelen olay mahalle sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, özellikle yağışlı havalarda daha büyük risklerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, caminin acilen restore edilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan cemaate kapalı olmasına rağmen yakın zamanda bağlanan hoparlör ile ezan okunmaya başlanan camide; ezan sırasında hoparlör kablosunun birçok kez kesildiği de iddia edildi. Mahalle halkı, "Yetkililer öncelikle caminin çatısını onarsın, ardından da kabloyu kim kesiyor araştırsın" diyerek tepkilerini dile getirdi. Köy halkı, hem kültürel mirasın korunması için tarihi caminin bir an önce onarıma alınmasını talep ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz

E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.