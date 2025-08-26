Eski Doğanbey Mahallesi'ndeki Cami Çöktü, Halk Onarım Bekliyor

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı tarihi Rum evleriyle bilinen Eski Doğanbey Mahallesi'nde bulunan caminin çatısı çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Eski Doğan Bey Mahallesi'nde bulunan camiinin çatısı büyük bir gürültü ile çöktü. Uzun süredir onarım beklediği ifade edilen camide meydana gelen olay mahalle sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, özellikle yağışlı havalarda daha büyük risklerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, caminin acilen restore edilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan cemaate kapalı olmasına rağmen yakın zamanda bağlanan hoparlör ile ezan okunmaya başlanan camide; ezan sırasında hoparlör kablosunun birçok kez kesildiği de iddia edildi. Mahalle halkı, "Yetkililer öncelikle caminin çatısını onarsın, ardından da kabloyu kim kesiyor araştırsın" diyerek tepkilerini dile getirdi. Köy halkı, hem kültürel mirasın korunması için tarihi caminin bir an önce onarıma alınmasını talep ediyor. - AYDIN