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Denizolgun soruşturmasında feth-i kabir tamamlandı

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir işlemi tamamlandı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir işlemi tamamlandı. Elde edilen bulgular, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda başlatılan feth-i kabir işlemi bugün saat 12.00 itibarıyla tamamlandı. Titiz bir incelemenin ardından mezardan alınan bulgular, cenaze arabasına konularak Adli Tıp kurumu'na getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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