Denizolgun soruşturmasında feth-i kabir tamamlandı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir işlemi tamamlandı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir işlemi tamamlandı. Elde edilen bulgular, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda başlatılan feth-i kabir işlemi bugün saat 12.00 itibarıyla tamamlandı. Titiz bir incelemenin ardından mezardan alınan bulgular, cenaze arabasına konularak Adli Tıp kurumu'na getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı