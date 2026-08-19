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Denizolgun'un mezarı açıldı, cenazesi adli tıpta

Denizolgun'un mezarı açıldı, cenazesi adli tıpta
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, Bakırköy Başsavcılığı'nın talebiyle Karacaahmet Mezarlığı'nda fethi kabir yapıldı. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi Karacaahmet mezarlığında tamamlandı. Naaşı mezarlıktan alınan Denizolgun'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Saat 08.45 sıralarında savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından fethi kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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