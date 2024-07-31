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Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini tabancayla vurarak öldürdü

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Ankara'da yaşanan olayda eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurarak öldürdü.

Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi Meneviş Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurdu. Abdüllatif Şener'in kayınvalidesi olduğu öğrenilen Leyla Çetiner hayatını kaybetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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