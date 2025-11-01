Haberler

Eşinin Vefatından Sonra İcra Şoku: 1 Milyon Liralık Borçla Yüzleşti

Kırşehir'de Satı Yıldırım, eşi Yaşar Yıldırım'ın ölümünden 1,5 yıl sonra, 6 bin liralık bir alışverişle ilişkilendirilen 1 milyon liralık borç tebligatı aldı. Dört ayrı icra dosyasıyla mücadele eden Yıldırım, yaşadığı mağduriyeti yasal yollara başvurarak çözmeye çalışıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaşayan Satı Yıldırım; eşi Yaşar Yıldırım'ın vefat etmesinden 1,5 yıl sonra karşılaştığı icra yüküyle sarsıldı. Yıldırım; 6 bin lira değerinde bir alışveriş yapıldığı iddiasıyla Yıldırım'a gelen 1 milyon liralık borç bildirimi karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Eşinin vefatının ardından hayat mücadelesi veren Satı Yıldırım; geçtiğimiz günlerde icra tebligatıyla karşılaştı. Kırşehir'deki bir mağazadan yapılan 6 bin liralık alışverişin, iddiaya göre 1 milyon liraya ulaşan bir borca dönüştüğünü belirten Yıldırım; "Ben o borcu nasıl öderim bilmiyorum. Alışveriş merkezine gidiyorum ama kocamın adı çıkıyor. Neler alındığını da söylemiyorlar. 6 bin lira nasıl 1 milyon olur, anlamıyorum" dedi.

4 ayrı icra dosyasıyla mücadele ediyor

Satı Yıldırım'ın yalnızca bu borçla değil, toplamda dört ayrı icra dosyasıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi. Dosyalar arasında 1 milyon TL, 16 bin TL, 260 bin TL ve 41 TL tutarlarında farklı borçların bulunduğu belirtildi. Yaşadığı mağduriyetin ardından yasal yollara başvurduğunu aktaran Yıldırım; yasal süreci takip ettiğini ancak ne yapacağını da bilmediğini söyledi. Yıldırım, mağaza ve ilgili kurumlara başvuru yaptığı halde dosyalardaki borçların gerçekliğinin incelenmesi için hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi. Olay, hem borç miktarının artışı hem de mağaza tarafından alışveriş detaylarının paylaşılmaması nedeniyle şaşkınlık oluşturdu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
